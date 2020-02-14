День влюбленных в Краснодаре: мужчины покупают шары в форме сердец, свечи и ароматические средства для ванн

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:10:52+03:00

В День влюбленных женщинам кроме украшений подарят духи и конфеты Фото: Екатерина БОЯРСКАЯ

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E-commerce лаборатория клиентского Ozon рассказала, как краснодарцы планируют отметить 14 февраля.

День всех влюбленных горожане предпочитают проводить наедине. Для создания романтической атмосферы они заказывают аромамасла, воздушные шары в форме сердец и свечи.

В начале февраля жители Краснодара активно покупали ювелирные изделия и постельное белье, свой выбор они останавливали в основном на красном цвете. В День влюбленных женщинам кроме украшений подарят духи и конфеты.

В этом году мужчины берут на себя все больше забот для подготовки к празднику. Они покупают шары в форме сердец, свечи и ароматические средства для ванн.

Эксперты отмечают, что на День всех влюбленных россияне потратят от 1000 до 1500 рублей. Это деньги, которые пойдут на создание особой атмосферы.

ИСТОЧНИК KP.RU