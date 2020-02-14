День влюбленных в Краснодаре: мужчины покупают шары в форме сердец, свечи и ароматические средства для ванн
E-commerce лаборатория клиентского Ozon рассказала, как краснодарцы планируют отметить 14 февраля.
День всех влюбленных горожане предпочитают проводить наедине. Для создания романтической атмосферы они заказывают аромамасла, воздушные шары в форме сердец и свечи.
В начале февраля жители Краснодара активно покупали ювелирные изделия и постельное белье, свой выбор они останавливали в основном на красном цвете. В День влюбленных женщинам кроме украшений подарят духи и конфеты.
В этом году мужчины берут на себя все больше забот для подготовки к празднику. Они покупают шары в форме сердец, свечи и ароматические средства для ванн.
Эксперты отмечают, что на День всех влюбленных россияне потратят от 1000 до 1500 рублей. Это деньги, которые пойдут на создание особой атмосферы.
ИСТОЧНИК KP.RU