В Геленджике застройщик присвоил деньги дольщика

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:36:26+03:00

1,1 миллион рублей он потратил по своему усмотрению

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В Геленджике после проверки прокуратуры в отношении недобросовестного застройщика возбуждено уголовное дело.

Было установлено, что мужчина и жительница города заключили соглашение о строительстве многоэтажки. Женщина отдала ему 1,1 миллион рублей, после чего злоумышленник обязался передать в ее собственность квартиру.

- Застройщик разрешительных документов для строительства многоквартирного дома не получал, обязательства перед женщиной не выполнил, полученные от нее деньги потратил по своему усмотрению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU