В Геленджике застройщик присвоил деньги дольщика
В Геленджике после проверки прокуратуры в отношении недобросовестного застройщика возбуждено уголовное дело.
Было установлено, что мужчина и жительница города заключили соглашение о строительстве многоэтажки. Женщина отдала ему 1,1 миллион рублей, после чего злоумышленник обязался передать в ее собственность квартиру.
- Застройщик разрешительных документов для строительства многоквартирного дома не получал, обязательства перед женщиной не выполнил, полученные от нее деньги потратил по своему усмотрению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
ИСТОЧНИК KP.RU