2020-02-14T09:18:17+03:00
Общество

В Краснодаре приступят к строительству 6 новых детсадов

Они появятся как в пригородных поселках, так и в новых микрорайонах
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Масштабное строительство школ и детсадов в краевой столице идет в рамках выполнения поручений губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и задач, которые ставят местные жители.

В 2020 году в городе приступят к строительству 6 новых детсадов. Еще 17 дошкольных учреждений находятся на разных стадиях проектирования. Детсады появятся как в пригородных поселках, так и в новых микрорайонах. Планируется, что вместимость каждого будет от 80 до 350 мест.

Как отметил директор департамента строительства Артем Аганов, сады возведут по различным национальным проектам и региональным программам. Также часть объектов возьмут на себя застройщики, после чего администрация города приобретет их в муниципальную собственность.

- Новые учреждения появятся по улице Марины Цветаевой, в районе Природной в поселке Знаменском, на Тверской в поселке Российском, по Автолюбителей, по Петра Метальникова, в районе Планетной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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