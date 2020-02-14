В Краснодаре приступят к строительству 6 новых детсадов
Масштабное строительство школ и детсадов в краевой столице идет в рамках выполнения поручений губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и задач, которые ставят местные жители.
В 2020 году в городе приступят к строительству 6 новых детсадов. Еще 17 дошкольных учреждений находятся на разных стадиях проектирования. Детсады появятся как в пригородных поселках, так и в новых микрорайонах. Планируется, что вместимость каждого будет от 80 до 350 мест.
Как отметил директор департамента строительства Артем Аганов, сады возведут по различным национальным проектам и региональным программам. Также часть объектов возьмут на себя застройщики, после чего администрация города приобретет их в муниципальную собственность.
- Новые учреждения появятся по улице Марины Цветаевой, в районе Природной в поселке Знаменском, на Тверской в поселке Российском, по Автолюбителей, по Петра Метальникова, в районе Планетной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU