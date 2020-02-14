14 Февр. 2020 2020-02-14T09:34:44+03:00

В Каневском районе задержали браконьеров, которые рыбачили при помощи жаберных сетей

Ущерб составил более 7 тысяч рублей

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Сотрудники полиции Каневского района в акватории лимана Горький задержали двоих браконьеров. Мужчины на алюминиевой лодке с мотором незаконно ловили рыбу с использованием жаберных сетей. Их задержали.

- Правоохранители нашли в лодке злоумышленников около полусотни свежевыловленных рыб различных пород. Общий ущерб составил более 7 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении двоих 68-летних местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Им грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU