«Ростелеком» обучает кибербезопасности посетителей краснодарского «Кванториума»

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:53:49+03:00

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Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню безопасного интернета, его участниками стали школьники в возрасте от 10 до 15 лет.

Эксперт компании Андрей Федоренко рассказал о том, что такое даркнет и в чем заключается его опасность, какие существуют виды взлома устройств для доступа к персональным данным и как его избежать, какие пароли – самые надежные и как их правильно хранить, а также научил ребят основам кибербезопасности в сети и поделился полезной каждому пользователю интернета информацией. Завершилась встреча викториной, которая закрепила в памяти участников принципы безопасного поведения в глобальной сети.

- Дети в современном мире начинают использовать разные гаджеты с первых лет жизни, это данность времени и наша новая реальность. Поэтому точно так же, как мы учим их следить за собой, умываться и чистить зубы, необходимо прививать им и навыки кибергигиены. Сегодня она не менее важна, и соблюдение ее несложных правил помогает защитить от вполне реальных угроз в виртуальном пространстве. Мы благодарны сотрудникам «Ростелекома» за то, что они помогают повысить цифровые компетенции наших учащихся. Для них, будущих инженеров и специалистов в сфере IT, быть внимательными и осторожными в сети особенно важно, – отметил Виталий Ганеев, руководитель краснодарского детского технопарка «Кванториум».

- Для нашей компании как для крупнейшего в стране провайдера цифровых услуг вопрос защищенности сервисов является приоритетным. У нас есть решения, которые помогают обезопасить как маленьких пользователей, например, сервис “Родительский контроль”, так и крупные компании – с помощью управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS. Они включают не только технологии защиты от киберугроз, но и обучающие курсы Security Awareness, которые помогают сотрудникам компаний эффективно определять фишинг, социальную инженерию и другие уловки кибермошенников, – отметил Андрей Федоренко, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Лекция в технопарке стала первой в цикле обучающих встреч, которые «Ростелеком» планирует проводить для учащихся краснодарского «Кванториума» в течение года. Эксперты компании расскажут о том, что такое интернет вещей, из каких элементов складывается умный дом, каковы возможности биометрии, и затронут другие темы цифровизации.

«Ростелеком» активно поддерживает деятельность детского технопарка, начиная с его открытия в декабре 2018 года: представители компании создают различные кейсы для детских инженерных хакатонов, конкурсов, соревнований по робототехнике и выступают в качестве экспертов при оценке работ кванторианцев.