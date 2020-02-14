На Кубани трое мужчин украли надгробные металлические таблички с территории кладбища

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:16:19+03:00

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В Калининском районе местные жители обнаружили, что на кладбище стали пропадать надгробные металлические таблички. Об это они сообщили сотрудникам полиции.

- Правоохранители обнаружили повреждения пяти памятников. По подозрению в совершении преступления задержали троих ранее судимых местных жителей в возрасте от 45 до 60 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчины признались, что ломом демонтировали таблички, после чего сдали их в пункты приема металла, вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению. Ущерб составил более пяти тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Им грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU