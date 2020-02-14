В центре Сочи такси столкнулось с грузовиком
В результате ДТП есть пострадавшие
Фото ВК "ЧП Сочи"
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Авария с участием двух автомобилей произошла на улице Гагарина 76 в Центральном районе Сочи.
- 24-летний водитель «Датсун» при перестроении совершил столкновение с грузовым автомобилем «Хендай», под управлением 49-летнего водителя, после чего «Датсун» отбросило на металлическое ограждение, дорожный знак и водоналивную конструкцию, - рассказали "КП-Кубань" в ОГИБДД УВД по городу Сочи.
В результате ДТП пострадал 26-летний пассажир такси.
Молодому человеку оказана первая медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU