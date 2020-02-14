В центре Сочи такси столкнулось с грузовиком

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:20:49+03:00

В результате ДТП есть пострадавшие

Изменить размер текста: A A

Авария с участием двух автомобилей произошла на улице Гагарина 76 в Центральном районе Сочи.

- 24-летний водитель «Датсун» при перестроении совершил столкновение с грузовым автомобилем «Хендай», под управлением 49-летнего водителя, после чего «Датсун» отбросило на металлическое ограждение, дорожный знак и водоналивную конструкцию, - рассказали "КП-Кубань" в ОГИБДД УВД по городу Сочи.

В результате ДТП пострадал 26-летний пассажир такси.

Молодому человеку оказана первая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU