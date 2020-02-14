2020-02-14T10:20:49+03:00
Общество

В центре Сочи такси столкнулось с грузовиком

В результате ДТП есть пострадавшие
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ВК "ЧП Сочи"Фото ВК "ЧП Сочи"
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Авария с участием двух автомобилей произошла на улице Гагарина 76 в Центральном районе Сочи.

- 24-летний водитель «Датсун» при перестроении совершил столкновение с грузовым автомобилем «Хендай», под управлением 49-летнего водителя, после чего «Датсун» отбросило на металлическое ограждение, дорожный знак и водоналивную конструкцию, - рассказали "КП-Кубань" в ОГИБДД УВД по городу Сочи.

В результате ДТП пострадал 26-летний пассажир такси.

Молодому человеку оказана первая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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