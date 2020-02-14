2020-02-14T10:32:51+03:00
Здоровье

В Краснодаре состоится крупный всероссийский онкологический форум

На нем обсудят современные методики лечения рака легкого и опухолей грудной локализации
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре состоится крупный всероссийский онкологический форумВ Краснодаре состоится крупный всероссийский онкологический форумФото: Архив "КП"
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21 февраля состоится открытие масштабного научного мероприятия. На конференции будут присутствовать министр здравоохранения Краснодарского края Филиппов и главный торакальный хирург Краснодарского края, главный врач НИИ-ККБ№1, академик РАН Порханов.

На мероприятии выступят ведущие онкологи нашей страны и эксперты Российского общества клинической онкологии:

- На встрече обсудят методы диагностики хирургического лечения злокачественных опухолей легких и других органов грудной клетки, эффективность борьбы с табакокурением, опасность электронных сигарет и другие вопросы, - сообщили в пресс-службе ГБУЗ «Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница №1 Очаповского».

ИСТОЧНИК KP.RU

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