2020-02-14T11:36:45+03:00
Общество

Оперативники угрозыска в Сочи задержали наркокурьера с крупной партией "синтетики"

Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото КПФото КП
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Сотрудники угрозыска на основании полученной оперативной информации сумели обнаружить и задержать на одной из улиц города 34-летнего мужчину, который ранее подозревался в распространении наркотиков.

Во время досмотра у задержанного обнаружено 11 полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом, которое по результатам проведенной экспертизы позднее было идентифицировано как метилэфедрон, общим весом 52 грамма.

Полицией установлено, что мужчина собирался разложить дозы наркотика по тайникам в различных районах Сочи.

Следственным отделом УВД по Сочи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ.

- Санкции статей предусматривают в виде наказания лишение свободы на срок до 20 лет. Задержанный помещен под стражу, - рассказали "КП-Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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