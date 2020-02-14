2020-02-14T11:52:48+03:00
Происшествия

На Кубани годовалая девочка попала в больницу после того, как съела ядовитые семена клещевины

Малышку госпитализировали в тяжелом состоянии
Александра ПОДУШКО
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Сейчас она проходит лечение в больницеСейчас она проходит лечение в больницеФото: Архив "КП"
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Несчастный случай произошел в Ейском районе Краснодарского края. Годовалую девочку доставили в центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

Как выяснилось, малышка съела ядовитые семена клещевины, которые ее мать оставила в комнате без присмотра. Об инциденте дежурная медсестра сообщила сотрудникам полиции.

Врачи провели обследование ребенка. Девочке поставили диагноз: токсическое действие других уточненных неорганических веществ. Сейчас она проходит лечение в больнице.

По словам специалистов, прием внутрь ядовитых семян клещевины вызывает энтерит, рвоту и колики, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, нарушение водно-электролитного баланса. Иногда это может привести даже к летальному исходу.

- В обстоятельства происшествия разбираются полицейские, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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