На Кубани годовалая девочка попала в больницу после того, как съела ядовитые семена клещевины
Несчастный случай произошел в Ейском районе Краснодарского края. Годовалую девочку доставили в центральную районную больницу в тяжелом состоянии.
Как выяснилось, малышка съела ядовитые семена клещевины, которые ее мать оставила в комнате без присмотра. Об инциденте дежурная медсестра сообщила сотрудникам полиции.
Врачи провели обследование ребенка. Девочке поставили диагноз: токсическое действие других уточненных неорганических веществ. Сейчас она проходит лечение в больнице.
По словам специалистов, прием внутрь ядовитых семян клещевины вызывает энтерит, рвоту и колики, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, нарушение водно-электролитного баланса. Иногда это может привести даже к летальному исходу.
- В обстоятельства происшествия разбираются полицейские, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU