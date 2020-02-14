У краснодарского миллионера похитили коллекцию часов и ювелирных изделий

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:56:22+03:00

Сумма ущерба, по предварительным оценкам, составила около 952 тысяч рублей

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Неизвестный злоумышленник обокрал краснодарского миллионера. Преступник пробрался в дом потерпевшего, когда там никого не было. Он отжал окно на первом этаже здания и проник в комнату.

В двухэтажном доме неизвестный нашел и прихватил с собой ювелирные изделия, около 700 тысяч рублей, еще несколько дорогих наручных часов. Привлекли внимание злоумышленника и бутылки с элитным алкоголем.

По оценкам потерпевшего, сумма ущерба составляет около 952 тысяч рублей. Полицейские обнаружили на месте происшествия следы взлома, отпечатки пальцев и обуви.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража из частного дома). Сейчас полицейские разыскивают преступника и имущество потерпевшего. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщил источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU