Сотрудники ГИБДД в Сочи помогли водителям во время снегопада
В связи с выпавшим в ночь на 14 февраля снегом, на Мамайском перевале, при въезде в Центральный район Сочи сотрудниками ГИБДД было организовано дополнительное дежурство. На трассы вышли еще три экипажа ДПС и 5 единиц снегоуборочной техники.
Полицейские ограничивали движение грузовиков, оказывали помощь водителям легковых автомобилей.
В результате к утру пятницы движение на этом проблемном участке трассы было нормализовано.
-В условиях гололеда и низких температур ГИБДД настоятельно рекомендует водителям в Сочи использовать зимнюю резину и передвигаться по дорогам с минимальной скоростью, чтобы не создавать угрозу своей безопасности и благополучию других участников движения,-отмечается в сообщении ОГИБДД УВД Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU