Сотрудники ГИБДД в Сочи помогли водителям во время снегопада

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:26:18+03:00

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В связи с выпавшим в ночь на 14 февраля снегом, на Мамайском перевале, при въезде в Центральный район Сочи сотрудниками ГИБДД было организовано дополнительное дежурство. На трассы вышли еще три экипажа ДПС и 5 единиц снегоуборочной техники.

Полицейские ограничивали движение грузовиков, оказывали помощь водителям легковых автомобилей.

В результате к утру пятницы движение на этом проблемном участке трассы было нормализовано.

-В условиях гололеда и низких температур ГИБДД настоятельно рекомендует водителям в Сочи использовать зимнюю резину и передвигаться по дорогам с минимальной скоростью, чтобы не создавать угрозу своей безопасности и благополучию других участников движения,-отмечается в сообщении ОГИБДД УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU