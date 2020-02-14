14 Февр. 2020 2020-02-14T12:33:22+03:00

На Кубани пенсионера осудят за мошенничество и фальсификацию доказательств по делу Фото: Архив "КП"

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Еще в 2006 году 67-летний обвиняемый обратился к 60-летнему начальнику филиала одной из организаций по добыче природных ресурсов. Он хотел оформить на себя дом и земельный участок, где проживали сотрудники предприятия.

Начальник филиала знал, что территория не принадлежала организации, но несмотря на это, он оказал содействие фигуранту. Мужчина заключил с ним договор купли-продажи.

После этого 67-летний фигурант обратился в суд с исковым заявлением о признании документа действительным. Получив необходимое решение, у него появилось право собственности на вышеуказанные объекты. Обвиняемый направил его в регистрирующий орган.

- Своими действиями мужчины причинили материальный ущерб МО Крымский район на сумму, превышающую 1 миллион рублей. На них завели уголовные дела, которые направили в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU