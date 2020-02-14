На Кубани работника придавило задней частью корпуса самоходной буровой установки
В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении работника ООО «Спектр-Электро». Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
По версии следствия, 13 января мужчина с использованием самоходной буровой установки совместно с помощником машиниста выполнял работы в трубошпунте на технологической площадке. Она находится в морском порту Геленджика. В какой-то момент рабочего придавило задней частью корпуса самоходной буровой установки. Его прижало к стенке трубошпунта.
- В результате потерпевшего доставили в больницу, где он скончался от полученных повреждений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств.
ИСТОЧНИК KP.RU