2020-02-14T13:10:48+03:00
Происшествия

На Кубани работника придавило задней частью корпуса самоходной буровой установки

Мужчина скончался в больнице от полученных повреждений
Александра ПОДУШКО
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На Кубани работника придавило задней частью корпуса самоходной буровой установкиНа Кубани работника придавило задней частью корпуса самоходной буровой установкиФото: Архив "КП"
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В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении работника ООО «Спектр-Электро». Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

По версии следствия, 13 января мужчина с использованием самоходной буровой установки совместно с помощником машиниста выполнял работы в трубошпунте на технологической площадке. Она находится в морском порту Геленджика. В какой-то момент рабочего придавило задней частью корпуса самоходной буровой установки. Его прижало к стенке трубошпунта.

- В результате потерпевшего доставили в больницу, где он скончался от полученных повреждений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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