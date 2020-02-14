В Анапе мужчина украл с пастбища четырех лошадей
В дежурную часть Анапы обратился местный житель. Мужчина рассказал, что с территории пастбища в поселке Сукко у него угнали четырех жеребцов. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей.
Свидетели рассказали полицейским, что видели недалеко от пастбища мужчину, который ехал верхом на лошади и вел за собой еще троих жеребцов. Потом он погрузил животных в кузов автомобиля и уехал.
Записи с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» помогли установить машину, на которой передвигался предполагаемый злоумышленник. Автомобиль остановили в районе села Джигинка.
Полицейские Анапы раскрыли кражу коней Видео: instagram.com/omvd_anapa.
Мужчина рассказал, что приехал в Анапу для покупки лошадей у своего знакомого. Заплатив продавцу 160 тысяч рублей, он погрузил их в принадлежащий ему автомобиль и отправился домой.
- Вскоре задержали 24-летнего анапчанина. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU