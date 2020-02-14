2020-02-14T13:51:28+03:00
Здоровье

На Кубани пройдет «Неделя мужского здоровья»

Она состоится с 17 по 21 февраля
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае пройдет ежегодная акция против рака «Неделя мужского здоровья». Она направлена на раннее выявление злокачественных новообразований и предраковых заболеваний у мужчин.

- Акция будет проводиться во всех поликлиниках региона с 17 по 21 февраля. Врачи рекомендуют пройти диагностику всем мужчинам старше 50 лет, потому что именно в этом возрасте необходимо уделять особенное внимание профилактике заболеваний, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Запись и направление для участия в акции не потребуются. При необходимости пациентам порекомендуют пройти углубленную диагностику.

Со 2 по 6 марта в поликлиниках края пройдет «Неделя женского здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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