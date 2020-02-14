По центру Краснодара пробегут ультра-марафонцы со всей России

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:00:51+03:00

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В программе ультра-марафона 4 дистанции - 5, 10, 25 и 50 километров. Участие примут больше 1000 человек.

Бегуны традиционно стартуют от Главной городской площади, далее по Красной до фонтана у ЗСК и возвращаются обратно. Длина одного круга - 5 километров. Так, участникам самой длинной дистанции предстоит преодолеть целых 10 кругов.

- Забег пройдет в краевой столице 24 февраля. В 08:00 – старт спортивного мероприятия. Все участники смогут узнать точное время прохождения дистанции: результат придет на мобильный телефон в формате смс, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На «HardRun» в столицу Кубани приедут представители беговых клубов со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU