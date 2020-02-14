Юрий Афонин: Новое правительство использует старые приемы!

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:36:12+03:00

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- Сегодня снижение цен - явление почти позабытое. Россияне привыкли, что год от года растет все: продукты, «коммуналка», курс иностранной валюты, в целом стоимость жизни.

Но в начале года появилась потрясающая новость: Минтруд предложил снизить прожиточный минимум на 3,7% до 10 609 рублей, так как, по мнению его «специалистов», за четвертый квартал 2019 года упали розничные цены на картошку, морковь и лук! Напомню, что сегодня минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который рассчитывается на основе прожиточного минимума, на середину предыдущего года составляет 12 130 рублей, и если и можно прожить на эти деньги, то исключительно на кашах. Считаю желание чиновников снизить прожиточный минимум бесчеловечной попыткой подготовить почву для снижения и без того нищенского уровня зарплат в стране. Позиция КПРФ: прожиточный минимум и МРОТ необходимо существенно увеличить, приведя их в соответствие с уровнем цен и потребностями людей. КПРФ неоднократно выступала с законопроектами о повышении прожиточного минимума и МРОТ до вполне адекватных цифр. Еще в 2018 году мы предлагали законодательно увеличить его размер до 25 тысяч рублей. В существующих условиях прожиточный минимум и МРОТ необходимо повышать, а не снижать!