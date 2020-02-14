Краснодар. Активисты КПРФ и ЛКСМ отметили День освобождения города от фашистских оккупантов

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:42:26+03:00

12 февраля – День освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. В 1943 году, 77 лет назад, жители с ликованием встречали Красную армию

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За полгода оккупации погибли более 13 тысяч горожан, многие из которых были замучены в «душегубках». Город был разрушен и разграблен, с полей железнодорожными составами в Германию вывозился плодородный чернозем.

В этот день, как всегда, проходят массовые мероприятия, в которых вместе с ветеранами и другими горожанами принимают участие коммунисты и комсомольцы.

В память о жертвах фашизма к мемориалу в Чистяковской роще пришли представители городской и краевой администраций, политических партий и общественных организаций. Делегацию КПРФ возглавили коммунисты-депутаты: член ЦК, второй секретарь крайкома партии, руководитель фракции КПРФ в Заксобрании края П. В. Соколенко, кандидаты в члены ЦК, члены Бюро крайкома – депутат краевого парламента И. А. Жилищиков и депутат городской думы Д. В. Коломиец.

Также активистами КПРФ местных отделений Краснодара в этот день были организованы возложения цветов в разных районах города.

В поселке имени Жукова коммунисты и сторонники партии возложили цветы к памятнику А. И. Покрышкину, трижды Герою Советского Союза, который первое свое высокое звание получил весной 1943 года – за свои подвиги в воздушных боях над Кубанью, где летчиком были лично сбиты 22 вражеских самолета. Первый секретарь Комитета Прикубанского местного отделения КПРФ А. Н. Востриков, офицер-летчик, отметил огромный вклад советской авиации в дело Победы над врагом, в том числе на территории Краснодарского края.

Активисты Центрального и Западного местных отделений КПРФ возложили цветы к памятнику Советскому солдату на пересечении улиц Красной и Хакурате. А в Карасунском округе коммунисты и представители ряда общественных движений под руководством первого секретаря Комитета местного отделения Г. И. Затеевой почтили память бойцов-зенитчиков, недалеко от здания Кубанского госуниверситета. Перед участниками акции здесь выступил М. П. Орел, представитель поколения «детей войны», чудом избежавший гибели в период оккупации Краснодара.

К сожалению, местные власти затеяли, но не завершили к 12 февраля ремонт ряда памятников в городе. И активисты были неприятно удивлены кучами строительного мусора у памятника зенитчикам.