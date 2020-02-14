"Мы из Сириуса": Рядом с Сочи может появиться новый город
На внеочередной сессии Городского Собрания Сочи 14 февраля рассмотрен вопрос о проведении публичных слушаний по весьма необычному поводу- изменению границ Сочи и выхода из них недавно созданного поселка Сириус, расположенного в Имеретинской низменности.
Как сообщает sochinews.io , назначить слушания депутатов сподвигло письменное обращение более 800 горожан по этому вопросу.
В обращении приводятся различные аргументы в пользу создания нового муниципального образования - наличие на территории Сириуса крупных спортивных объектов, развитой современной инфраструктуры, заметно увеличившееся население поселка.
Таким образом, рядом с Сочи может появиться новый город, а в Краснодарском крае-новый отдельный муниципалитет , в придачу к 44-м уже существующим в регионе городским округам и районам.
- На основании обращения граждан мы провели сессию и назначили публичные слушания по вопросу преобразования муниципального образования город-курорт Сочи в муниципальные образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и городской округ Сириус Краснодарского края. Публичные слушания назначены на 26 февраля, - рассказал "КП-Кубань" председатель ГСС Виктор Филонов.
ИСТОЧНИК KP.RU