"Мы из Сириуса": Рядом с Сочи может появиться новый город

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:27:53+03:00

Общественные слушания по этому вопросу назначены на конец февраля 2020 года

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На внеочередной сессии Городского Собрания Сочи 14 февраля рассмотрен вопрос о проведении публичных слушаний по весьма необычному поводу- изменению границ Сочи и выхода из них недавно созданного поселка Сириус, расположенного в Имеретинской низменности.

Как сообщает sochinews.io , назначить слушания депутатов сподвигло письменное обращение более 800 горожан по этому вопросу.

В обращении приводятся различные аргументы в пользу создания нового муниципального образования - наличие на территории Сириуса крупных спортивных объектов, развитой современной инфраструктуры, заметно увеличившееся население поселка.

Таким образом, рядом с Сочи может появиться новый город, а в Краснодарском крае-новый отдельный муниципалитет , в придачу к 44-м уже существующим в регионе городским округам и районам.

- На основании обращения граждан мы провели сессию и назначили публичные слушания по вопросу преобразования муниципального образования город-курорт Сочи в муниципальные образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и городской округ Сириус Краснодарского края. Публичные слушания назначены на 26 февраля, - рассказал "КП-Кубань" председатель ГСС Виктор Филонов.

ИСТОЧНИК KP.RU