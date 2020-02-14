В Анапе целая семья покончила жизнь самоубийством

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:28:56+03:00

Трупы 50-летнего мужчины, 45-летней женщины и их 22-летнего сына нашли в съемном доме 7 февраля

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Следователи продолжают проверку по факту смерти троих жителей Анапы. Трупы двоих супругов и их 22-летнего сына нашли в прошлую пятницу. Хозяин небольшого частного дома забил тревогу - четыре дня квартиросъемщики не выходили с ним на связь. Семья, недавно приехавшая из Якутии, жила у него на улице Терской.

Арендатор приехал по адресу, вскрыл дверь и нашел своих жильцов в кроватях. При этом в доме отчетливо пахло газом.

- Мужчина, обнаруживший тела, обратился в полицию, - прокомментировали "КП" - Кубань" в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Первоначально правоохранители заподозрили случайное отравление. Но при детальном осмотре выяснилось, что ко сну семья из трех человек подготовилась.

- Из летней кухни проведен шланг в форточку, по которому в дом поступал природный газ. При этом щели в окне тщательно заклеены скотчем, - рассказал "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Но следов насильственной смерти на телах не нашли.

Сейчас следователями назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы в рамках возбужденного уголовного дела по статье "Доведение до самоубийства".

Причины, которые привели к гибели семьи выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU