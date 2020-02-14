Трое полицейских подкинули наркотики в машину краснодарца и украли 100 тысяч рублей
В отношении трех полицейских - старшего лейтенанта и оперуполномоченных полиции по городу Краснодару - возбуждено уголовное дело. Их подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве, совершенном в группе лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, в один из январских дней они остановили автомобиль "Шкода Йетти" и незаконно досмотрели его.
- Действовали полицейские не на своем участке в выходной день. А главное, без свидетелей и понятых, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.
При обыске машины краснодарца они якобы нашли два свертка - с марихуанной и "порошком белого цвета". После этого мужчину они заковали наручниками, а сами вытащили из бардачка 100 тысяч рублей.
Полицейские забыли также составить протокол об административном задержании водителя иномарки, как того требует закон.
К слову, оперативную группу они все-таки вызвали и сдали "наркобарона" коллегам.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
Надо сказать, полицейские были уволены со службы по мотивам, порочащим сотрудника МВД, как только процессуальное решение в отношении правоохранителей было принято.
ИСТОЧНИК KP.RU