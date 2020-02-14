2020-02-14T17:09:40+03:00
Общество

В Гулькевичском районе обновили сквер и площадь перед Домом культуры

На реконструкцию направили более 10 миллионов рублей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
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В поселке Венцы Гулькевичского района закончили ремонт в сквере и привели в порядок площадь перед Домом культуры.

Еще в июле 2019 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время визита поручил руководителю муниципалитета взять этот вопрос на личный контроль. И вот спустя полгода работы окончены, что важно в срок.

- В сквере имени Горбатко и на площади положили новую плитку, установили комфортные зоны отдыха, урны, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Кроме того, высажено порядка 300 деревьев и кустарников, более пяти тысяч цветов.

Более того, рабочие благоустроили пешеходную зону с велодорожками. На улицах провели освещение, установили видеонаблюдения, которые будут защищать от вандалов.

- На реконструкцию направили более 10 миллионов рублей, - уточнили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

Напомним, в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» запланировано благоустроить 311 общественных и дворовых территорий. На эти цели направлено 1,7 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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