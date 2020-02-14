2020-02-14T17:26:57+03:00
Общество

Житель Сочи разгромил несколько автомобилей на автостоянке

Молодого человека задержали росгвардейцы
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото КПФото КП
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В Сочи сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который повредил припаркованные автомобили.

-Около 03.00 часов ночи 14 февраля во вневедомственную охрану поступило сообщение о том, что на улице Победы в Лазаревском мужчина повредил припаркованный автомобиль, - говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали дебошира, который, судя по его виду, перед своим "подвигом" явно крепко воздал должное спиртному.

Причем, как выяснилось, повреждением одной машины мужчина не успокоился.

Он также разбил стекла, сломал зеркала и повредил кузова еще 4-х припаркованных автомобилей. Росгвардейцы передали задержанного 19-летнего сочинца полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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