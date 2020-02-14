Житель Сочи разгромил несколько автомобилей на автостоянке
В Сочи сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который повредил припаркованные автомобили.
-Около 03.00 часов ночи 14 февраля во вневедомственную охрану поступило сообщение о том, что на улице Победы в Лазаревском мужчина повредил припаркованный автомобиль, - говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.
Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали дебошира, который, судя по его виду, перед своим "подвигом" явно крепко воздал должное спиртному.
Причем, как выяснилось, повреждением одной машины мужчина не успокоился.
Он также разбил стекла, сломал зеркала и повредил кузова еще 4-х припаркованных автомобилей. Росгвардейцы передали задержанного 19-летнего сочинца полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU