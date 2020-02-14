2020-02-14T17:58:32+03:00
Происшествия

На Кубани загорелся дом из-за непотушенной сигареты

В пожаре погибла пенсионерка [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.
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Трагедия случилась 14 февраля в селе Коноково Успенского района. Соседи, увидев задымление в доме на улице Заводской, вызвали пожарную службу. Заявка о возгорании спасателям поступил в 14:04.

Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что горит постель. Огонь охватил небольшую площадь - около 3 квадратов.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

- В 14:13 пожар полностью потушили, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Во время разбора спасатели обнаружили тело женщины. На место приехала следственно-оперативная группа. Установлено, что погибшей 67 лет.

- По предварительным данным, причиной возгорания могло явиться неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщают в СУ СК по региону. - Проводится проверка.

Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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