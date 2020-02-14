Более 200 участников ВОВ на Кубани получили выплату на улучшение жилищных условий

14 Февр. 2020 2020-02-14T21:23:05+03:00

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В Краснодарском крае с этого года реализуется новая мера социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и узников фашизма. Уже выплаты получили 200 человек.

- 100 тысяч рублей полагается инвалидам и участникам ВОВ, проходившим военную службу в действующей армии во время войны; 50 тысяч рублей выплачивают инвалидам боевых действий, инвалидам ВОВ, не служившие в годы войны; 30 тысяч получают участники ВОВ без инвалидности, также не служившие в годы войны. Выделенные средства можно потратить на ремонт и благоустройство жилья, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Путин распорядился выплатить 75 тысяч рублей ветеранам ко Дню Победы. Так же эту сумму получат вдовы или вдовцы военнослужащих, погибших во время войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы или вдовцы умерших инвалидов ВОВ и участников ВОВ. По 50 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

ИСТОЧНИК KP.RU