На Кубани женщина умерла от перитонита из-за застрявшего в теле фаллопротеза

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:23:05+03:00

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Трагедия произошла в станице Павловской. Здесь в одном из частных домов жила 42-летняя Тамара Гаврилова (имя и фамилия изменены - Авт.). Соседи женщины говорят, что часто она проводила время в компании собутыльников. Не раз ее штрафовали и даже арестовывали за пьяный дебош в общественном месте. Словом, дама была всегда на виду у станичников.

- Когда же заметили, что уже несколько дней она не выходит из дома, подумали, что заболела. Беспокоить не хотелось лишний раз, но все же мужа послала проверить, что случилось, - рассказывает соседка. - Он вошел в дом, а она лежит без чувств. Естественно, вызвали скорую.

Женщину госпитализировали, правда, спасти ее не удалось.

Определить, что же случилось с Тамарой, специалисты смогли лишь после экспертизы.

- Причиной смерти стал сепсис, вызванный фибринозно-гнойным перитонитом (воспаление брюшины, как правило, из-за инфекции - Авт.), - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице. - Возник он в результате травмы оболочки кишки с открытой раной в брюшную полость.

У места травмы эксперты обнаружили пустотелый фаллопротез, который, по всей видимости, женщина приобрела в секс-шопе.

ИСТОЧНИК KP.RU