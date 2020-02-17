2020-02-17T12:23:05+03:00
Здоровье

На Кубани женщина умерла от перитонита из-за застрявшего в теле фаллопротеза

Инородное тело обнаружили лишь после смерти пациентки
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Женщину без сознания нашли в собственном доме.Женщину без сознания нашли в собственном доме.
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в станице Павловской. Здесь в одном из частных домов жила 42-летняя Тамара Гаврилова (имя и фамилия изменены - Авт.). Соседи женщины говорят, что часто она проводила время в компании собутыльников. Не раз ее штрафовали и даже арестовывали за пьяный дебош в общественном месте. Словом, дама была всегда на виду у станичников.

- Когда же заметили, что уже несколько дней она не выходит из дома, подумали, что заболела. Беспокоить не хотелось лишний раз, но все же мужа послала проверить, что случилось, - рассказывает соседка. - Он вошел в дом, а она лежит без чувств. Естественно, вызвали скорую.

Женщину госпитализировали, правда, спасти ее не удалось.

Определить, что же случилось с Тамарой, специалисты смогли лишь после экспертизы.

- Причиной смерти стал сепсис, вызванный фибринозно-гнойным перитонитом (воспаление брюшины, как правило, из-за инфекции - Авт.), - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице. - Возник он в результате травмы оболочки кишки с открытой раной в брюшную полость.

У места травмы эксперты обнаружили пустотелый фаллопротез, который, по всей видимости, женщина приобрела в секс-шопе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани женщина стала матерью в девятый раз
Александр Кокорин все-таки перешел в «Сочи» и может дебютировать в матче против «Динамо»
Кубань заняла шестую строчку рейтинга качества жизни населения
Прокуратура Кубани вернула похищенную чиновником землю
Цифровой норд-ост собрал в Ушаковке лучшие проекты юных IT-изобретателей
Откройте, Энергоконтроль! ПАО «ТНС энерго Кубань» информирует о делегировании полномочий
В Приморско-Ахтарске восстановили детскую спортшколу
В Краснодаре байкер украл 20 айфонов из магазина электроники
Вице-мэров Геленджика наказали за езду на служебных авто по выходным
В Анапе отельер похитил землю у государства на 60 миллионов рублей
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
Господдержку животноводства на Кубани увеличат до 2 млрд рублей
Для Краснодара больше не будут закупать трехсекционные трамваи
Пьяная краснодарка пыталась спуститься с 6 этажа по простыне