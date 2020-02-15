На Кубани обнаружили тело новорожденного ребенка
ЧП произошло в поселке Новый, что в четырех километрах от Белореченска. Возле одного из частных домов местные жители обнаружили труп новорожденной девочки. К правоохранителям о страшной находке они обратились 13 февраля. На место незамедлительно была направлена оперативная группа.
- Тело младенца передали судмедэкспертам для установления причины смерти и точного возраста, - пишет «Регион-онлайн» со ссылкой на источники в правоохранительных органах Кубани.
Полицейские сейчас разыскивают мать погибшей, в поселке идет опрос возможных свидетелей. По неподтвержденным данным, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU