На Кубани обнаружили тело новорожденного ребенка

15 Февр. 2020 2020-02-15T10:11:30+03:00

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ЧП произошло в поселке Новый, что в четырех километрах от Белореченска. Возле одного из частных домов местные жители обнаружили труп новорожденной девочки. К правоохранителям о страшной находке они обратились 13 февраля. На место незамедлительно была направлена оперативная группа.

- Тело младенца передали судмедэкспертам для установления причины смерти и точного возраста, - пишет «Регион-онлайн» со ссылкой на источники в правоохранительных органах Кубани.

Полицейские сейчас разыскивают мать погибшей, в поселке идет опрос возможных свидетелей. По неподтвержденным данным, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU