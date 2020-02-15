Авария на трассе под Курганинском унесла жизни двоих кубанцев

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:47:37+03:00

Один скончался до приезда медиков, другой – в больнице

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Страшное ДТП произошло днем 14 февраля. 23-мужчина, управлявший отечественной «семеркой», ехал по трассе «Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная» в Курганинском районе, в его салоне находились еще трое пассажиров. На 85-м километре трассы, что неподалеку от хутора Южный, водитель не уступил дорогу ехавшему «Форду».

Автомобили врезались друг в друга на большой скорости, из-за этого они вылетели в поле. В результате полученных травм, не дождавшись кортежа Скорой помощи, на месте ДТП умер 28-летний пассажир из «семерки». Другие пассажиры этой машины пострадали. Один из них, 16-летний юноша, скончался в больнице из-за травм, не совместимых с жизнью.

- В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, по данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU