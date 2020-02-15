Не мороз, а солнце: погода 15 и 16 февраля на Кубани будет теплой и сухой
В субботу синоптики выпадение осадков не прогнозируют. Днем будет тепло – до плюс 10 градусов, вечером и ночью будет чуть холоднее, столбики термометров опустятся до нуля, в восточном регионе края возможна минусовая температура. На Черноморском побережье тепло, однако будет дуть небольшой ветер – до 15 м/с.
Ночь 16 февраля на Кубани, по прогнозам синоптиков, начнется с минусовой температуры, ожидают до четырех градусов мороза. Ветер поднимется в Новороссийске, его скорость будет достигать 20 м/с.
В Краснодаре в эти выходные будет благоприятная для дневных и вечерних прогулок погода. Ожидается до 7 градусов тепла, при этом осадки, равно как и во всем регионе, не прогнозируются.
ИСТОЧНИК KP.RU