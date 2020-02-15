2020-02-15T14:48:44+03:00
Общество

1,6 млрд рублей поступил в бюджет Кубани от экспорта мясомолочной продукции в прошлом году

Это на 36% больше запланированного уровня
Виталий КАРНАУХ
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В 2019 году регион произвел почти 1,5 млн тонн молока. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.В 2019 году регион произвел почти 1,5 млн тонн молока. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.
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Глава региона Вениамин Кондратьев накануне дня работника отрасли животноводства рассказал об успехах Кубани в данном направлении. Он отметил, что одной главных задач на сегодня является обеспечение продукцией не только региона, но и всей страны, в том числе немаловажную роль играют поставки в другие страны.

- Я убежден, что нашей отрасли это по силам. К 2024 году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» мы должны заработать 27 миллионов долларов. Динамика позволяет выйти на эту цифру, к тому же важную роль сыграет поддержка, которую Кубань оказывает отрасли, - заявил Кондратьев.

Губернатор напомнил, что сегодня к уже существующим мерам господдержки добавляются новые. Так, предприятия могут получать субсидии на покупку импортного крупнорогатого скота.

Максимальная динамика в сфере животноводства видна у свиноводов. Поголовье животных, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось почти на 20%. Нельзя не отметить значимость строительства современных предприятий с высоким уровнем биозащиты.

Кроме этого, Краснодарский край вышел на новый уровень производства молочной продукции: в 2019 году регион произвел почти 1,5 млн тонн молока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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