Кубанцы смогут стерилизовать своих питомцев по льготной цене

15 Февр. 2020 2020-02-15T16:08:13+03:00

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В этот день государственные ветеринарные клиники Краснодарского края распахнут свои двери для стерилизации домашних питомцев по акции.

Руководитель регионального департамента ветеринарии Роман Кривонос заявил, что в этом году в акции примут участие учреждения Кубани в двадцати населенных пунктах, среди которых – Анапа, Тихорецк, Сочи, Геленджик, Краснодар, Тимашевск, Туапсе, Усть-Лабинск, Лабинск, Курганинск, Крымск, Приморско-Ахтарск, районы Щербиновский, Динской, Кавказский, Калининский, Крыловской, Ленинградский, Мостовской, Павловский.

– Ветеринарные учреждения Краснодарского края не первый год присоединяются к проведению SpayDay. В этот день наши ветеринарные клиники предлагают услугу по стерилизации и кастрации собак и кошек по льготной цене, – отметил Роман Кривонос.

Он также сказал, что участие в этой акции формирует у кубанцев ответственное отношение к домашним животным, передает пресс-служба департамента ветеринарии Краснодарского края.

Все подробности проведения акции SpayDay просьба уточнять в государственных учреждениях ветеринарии региона.

ИСТОЧНИК KP.RU