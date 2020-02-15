Объезд Анапы планируют построить к концу 2021 года

15 Февр. 2020 2020-02-15T17:14:19+03:00

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Трасса в обход черноморского курорта станет частью магистрали, ведущей в Севастополь из Краснодарского края, пишут «Кубанские новости».

На строящемся участке возведут две транспортные развязки и пять путепроводов. На сегодня объект готов практически на половину. Строительство разделили на три этапа – с 47 по 52 километры, с 52 по 73 и с 73 по 100-й. На двух последних в настоящий момент производят реконструкцию. На конечном участке трассы первостепенная задача – это строительство путепровод а и обустройство разворотной левосторонней петли, затем возведут мост и подведут к нему развязки и путепроводы.

Пропускная способность анапского объезда составит около 35 тысяч автомобилей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU