На Восточно-Кругликовской в Краснодаре сгорело три вагончика

15 Февр. 2020 2020-02-15T21:24:40+03:00

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Как удалось выяснить «КП»-Кубань», вечером 15 февраля в Краснодаре во дворе одного из ЖК на улице Восточно-Кругликовской загорелись строительные вагончики. Заявка на пульт диспетчера поступила в 19:47, спустя минуту к месту происшествия незамедлительно были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона.

По прибытию в 19:56 на место возгорания было установлено, что горит три строительных вагончика общей площадью 70 м2.

Спустя час, в 20:58 пожарным удалось ликвидировать горение. Информации о погибших или пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU