2020-02-16T08:18:17+03:00
Общество

МЧС о запахе газа в Краснодаре: уровень загрязнения воздуха не превышен

Причиной едких выхлопов стали плановые работы на производстве
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Павел МАРТИНЧИКФото: Павел МАРТИНЧИК
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Неприятный запах почувствовали жители сразу нескольких улиц города. Едкие выхлопы были в районе Северной, Красной, Суворова и Индустриальной, заподозрили неладное и на улицах Колхозной, Зиповской.

- Дышать невозможно, проникает даже сквозь закрытые окна, - негодовали краснодарцы в соцсетях.

Утечек газа специалисты не зафиксировали. Как оказалось, причиной резкого технического запаха стало одно из предприятий в Краснодаре, на котором начались плановые работы.

- По информации диспетчера, на производстве проводится «пропарка» (очистка - Авт.) емкостей, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Работы будут проводиться по 16 февраля. А значит неприятный запах горожанам придется терпеть еще сутки. Правда, как уточнили в краевом МЧС, специалисты предприятия мониторят состояние воздуха на наличие вредных примесей. На данный момент превышения допустимых норм нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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