Новороссийские спасатели искали компанию из четырех человек, заблудившихся во время пикника
В Новороссийске компании молодых людей потребовалась помощь спасателей. О том, что парни пропали, сообщили родственники.
Новороссийские спасатели ищут пропавшую компанию молодых людей.
- Они выехали на Маркотхский хребет, где устроили пикник, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров. - Поиски осложнялись тем, что пропавшие не сообщили конкретное место пикника, - где они могли находиться, оставалось только догадываться.
Фото: instagram.com/alekseioderov
Спасатели на служебном УАЗе выехали в предполагаемый район поиска. Вместе с ними парней искали волонтеры и родственники.
К счастью, молодые люди нашлись. Они не пострадали, поэтому помощь медиков им не понадобилась.
Парни нашлись живыми. Фото: instagram.com/alekseioderov
- Напоминаем, всегда перед такими поездками сообщайте своим родным или близким о ваших планах и примерное место нахождения. В случае необходимости, это ускорит поиск и спасение! - добавляет Алексей Одеров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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