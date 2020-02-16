2020-02-16T10:29:01+03:00
Происшествия

Новороссийские спасатели искали компанию из четырех человек, заблудившихся во время пикника

Никто из них не пострадал [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/alekseioderovФото: instagram.com/alekseioderov
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В Новороссийске компании молодых людей потребовалась помощь спасателей. О том, что парни пропали, сообщили родственники.

Новороссийские спасатели ищут пропавшую компанию молодых людей.

- Они выехали на Маркотхский хребет, где устроили пикник, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров. - Поиски осложнялись тем, что пропавшие не сообщили конкретное место пикника, - где они могли находиться, оставалось только догадываться.

Фото: instagram.com/alekseioderov

Фото: instagram.com/alekseioderov

Спасатели на служебном УАЗе выехали в предполагаемый район поиска. Вместе с ними парней искали волонтеры и родственники.

К счастью, молодые люди нашлись. Они не пострадали, поэтому помощь медиков им не понадобилась.

Парни нашлись живыми. Фото: instagram.com/alekseioderov

Парни нашлись живыми. Фото: instagram.com/alekseioderov

- Напоминаем, всегда перед такими поездками сообщайте своим родным или близким о ваших планах и примерное место нахождения. В случае необходимости, это ускорит поиск и спасение! - добавляет Алексей Одеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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