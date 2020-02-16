В Краснодаре пройдет пешеходная экскурсия, где расскажут о городе в годы войны

16 Февр. 2020 2020-02-16T18:36:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Краснодарцы смогут узнать о городе во время оккупации и ожесточенных боев. 24 февраля для жителей кубанской столицы организуют пешеходную экскурсию «Краснодар в годы Великой Отечественной войны».

Уже известен маршрут. Экскурсия начнется у Краснодарского художественного музея им. Ф.А. Коваленко. Затем группа двинется к площади Пушкина, потом пойдет до Казачьей площади, Екатерининского сквера, Площади Победы, далее - по Красноармейской, Комсомольской и Красной. Конечная точка маршрута - сквер имени Жукова.

- Все желающие смогут узнать о разрушенных памятниках истории и архитектуры города в годы Великой Отечественной войны, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе музея имени Коваленко. - Кроме того, гид расскажет о тяжелых месяцах оккупации Краснодара, о героях, прославивших нашу землю и их подвигах.

Начало экскурсии в 14:00. Предварительно необходимо записаться по телефону: 8 (861) 268-09-00. Стоимость билета - 250 рублей с человека.

ИСТОЧНИК KP.RU