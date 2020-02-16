Обратно в СССР: горожан приглашают на экскурсию «Советский Краснодар»
Гостей и жителей кубанской столицы всегда интересует, чем Краснодар жил раньше, как выглядел город. Для любознательных горожан 22 февраля организуют пешеходную экскурсию.
- Об архитектурном облике Краснодара можно говорить много, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе музея имени Коваленко. - Несмотря на противоречивость мнений, мы хотим ответить на самые популярные вопросы: Как формировалась застройка города? Что послужило основой такого положения вещей? Почему это выглядит именно так?
Временной промежуток, о котором пойдет речь - конец 1920-70-х годов XX столетия. Экскурсия начнется у Краснодарского художественного музея имени Ф.А. Коваленко. Далее гид вместе с участниками пройдет по улицам Пушкина, Красноармейской, Красной, Ленина, Гимназической, Гоголя.
Начало в 12:00. Стоимость билета - 200 рублей. Экскурсия проводится по предварительной записи по телефону: 8 (861) 268-09-00.
ИСТОЧНИК KP.RU