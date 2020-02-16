В Усть-Лабинске пенсионеру грозит тюрьма за фиктивную регистрацию иностранца

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:54:26+03:00

За решеткой он может оказаться на срок до трех лет

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В Усть-Лабинске завели уголовное дело на 65-летнего местного жителя. Его обвиняют по ст. 322.2 УК РФ – фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.

Информация о мужчине поступила оперативникам. При проверке сведения подтвердились.

- Полицейские установили, что 65-летний местный житель, не имея намерения предоставить дом для проживания, оформил гражданину соседнего государства временную регистрацию по месту своего жительства, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

При этом правоохранители установили, что иностранец на территории России фактически не проживал, а находился с семьей в Европе.

- Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - добавляют «КП» - Кубань» в краевом главке.

Ему грозит наказание от крупного денежного штрафа - до лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU