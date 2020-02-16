В ДТП в Новороссийске пострадали два человека

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:29:37+03:00

Один из них сейчас находится в коме [фото]

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Авария произошла ранним утром в воскресенье, 16 февраля в Новороссийске. На трассе в районе перевала Волчьи ворота столкнулись маршрутка и легковушка.

При повороте на станицу Раевскую в сторону Убыха один из автомобилей не уступил дорогу другому, в результате микроавтобус врезался в Kia Spectra.

Фото: instagram.com/alekseioderov

На месте аварии потребовалась не только помощь медиков и правоохранителей, но и спасателей.

- Деблокировку пострадавших не производили, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров. - Спасатели отключили аккумулятор у автомобилей, и помогли медикам в транспортировке пострадавшего к карете скорой помощи.

Фото: instagram.com/alekseioderov

Как стало известно «КП» - Кубань», в аварии пострадали двое, с травмами их госпитализировали. Один из пассажиров сейчас находится в коме.

- Просим водителей соблюдать правила дорожного движения. Подумайте о своих родных и близких прежде, чем давить на педаль газа в пол! – напоминает Алексей Одеров.

ИСТОЧНИК KP.RU