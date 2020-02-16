16 Февр. 2020 2020-02-16T14:09:40+03:00

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Инцидент произошел утром в воскресенье, 16 февраля. На улице Краснодарская в Новороссийске сильным порывом ветра снесло остановку. На место вызвали спасателей из местной службы.

Фото: instagram.com/alekseioderov

- Конструкция не выдержала ветровой нагрузки и упала в ложбину, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Фото: instagram.com/alekseioderov

К счастью, во время инцидента никого из людей рядом не было - пострадавших нет. Так как в такой ветер вытащить остановку не представляется возможным, спасатели приняли решение закрепить ее на месте.

- В случае, если снова будет сильный порыв ветра, конструкцию не отбросит на железнодорожные пути, - добавляет «КП» - Кубань» Алексей Одеров.

Фото: instagram.com/alekseioderov

Напомним, ранее сообщалось, что новороссийские спасатели помогли найти компанию из четырех человек, заблудившихся во время пикника. Никто из них не пострадал.

В Новороссийске ветром снесло остановку.

ИСТОЧНИК KP.RU