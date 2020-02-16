2020-02-16T14:09:40+03:00
Происшествия

В Новороссийске ветром снесло остановку

К счастью, никто не пострадал [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: instagram.com/alekseioderovФото: instagram.com/alekseioderov
Изменить размер текста:

Инцидент произошел утром в воскресенье, 16 февраля. На улице Краснодарская в Новороссийске сильным порывом ветра снесло остановку. На место вызвали спасателей из местной службы.

Фото: instagram.com/alekseioderov

Фото: instagram.com/alekseioderov

- Конструкция не выдержала ветровой нагрузки и упала в ложбину, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Фото: instagram.com/alekseioderov

Фото: instagram.com/alekseioderov

К счастью, во время инцидента никого из людей рядом не было - пострадавших нет. Так как в такой ветер вытащить остановку не представляется возможным, спасатели приняли решение закрепить ее на месте.

- В случае, если снова будет сильный порыв ветра, конструкцию не отбросит на железнодорожные пути, - добавляет «КП» - Кубань» Алексей Одеров.

Фото: instagram.com/alekseioderov

Фото: instagram.com/alekseioderov

Напомним, ранее сообщалось, что новороссийские спасатели помогли найти компанию из четырех человек, заблудившихся во время пикника. Никто из них не пострадал.

В Новороссийске ветром снесло остановку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ДТП в Северском районе: погибла женщина, ребенок получил травмы
В Новороссийске разыскивает мужчину, который избил парня и украл его телефон и деньги
Краснодарцев приглашают на голосование по отбору зеленых зон для благоустройства в 2021 году
На Кубани столкнулись иномарка и рейсовый автобус: погибла водитель легковушки
В Новороссийске ветром снесло остановку
В Усть-Лабинске пенсионеру грозит тюрьма за фиктивную регистрацию иностранца
В ДТП в Новороссийске пострадали два человека
Новороссийские спасатели искали компанию из четырех человек, заблудившихся во время пикника
В Краснодаре таксист насмерть сбил мотоциклиста из Кемеровской области
В Крымске потушили пожар в здании станции техобслуживания
МЧС о запахе газа в Краснодаре: уровень загрязнения воздуха не превышен
На Восточно-Кругликовской в Краснодаре сгорело три вагончика
На Кубани водитель сбил подростка на пешеходном переходе
Объезд Анапы планируют построить к концу 2021 года
Кубанцы смогут стерилизовать своих питомцев по льготной цене
1,6 млрд рублей поступил в бюджет Кубани от экспорта мясомолочной продукции в прошлом году
СК возбудил уголовное дело по факту найденного на улице новорожденного
Не мороз, а солнце: погода 15 и 16 февраля на Кубани будет теплой и сухой
Авария на трассе под Курганинском унесла жизни двоих кубанцев
В Сочи загорелся пансионат «Бургас»
На Кубани обнаружили тело новорожденного ребенка
В Краснодаре работникам выплатили 750 тысяч рублей долга по зарплате
В 2020 году в Краснодарском крае отремонтируют 111 воинских захоронений