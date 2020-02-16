2020-02-16T12:52:47+03:00
Происшествия

На Кубани столкнулись иномарка и рейсовый автобус: погибла водитель легковушки

Еще трое пассажиров госпитализировали [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Авария произошла утром в воскресенье, 16 февраля. В дежурную часть полиции поступило сообщение об аварии в районе 67-го километра автодороги «Краснодар – Верхнебаканский» около станицы Холмской Абинского района.

Как стало известно, происшествие случилось в 09:00. По предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo вместе с пассажирами ехала по дороге. В какой-то момент водитель не справилась с управлением, автомобиль стало заносить и она выехала на встречку. В этот момент по полосе двигался рейсовый автобус.

- В результате столкновения водитель иномарки получила травмы, несовместимые с жизнью, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Три пассажира легковушки доставлены в ЦРБ Абинска.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В автобусе в момент аварии находилось пять человек, но никто из пассажиров не пострадал.

По факту аварии проводится проверка. Уточняются причины ДТП.

ДТП около станицы Холмской Видео: instagram.com/krddtp.

ИСТОЧНИК KP.RU

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