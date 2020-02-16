2020-02-16T17:20:21+03:00
Происшествия

В Новороссийске разыскивают мужчину, который избил парня и украл его телефон и деньги

Преступление произошло в конце января 2020 года
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Преступник попал в объектив камер видеонаблюдения. Фото: УМВД по Новороссийску.Преступник попал в объектив камер видеонаблюдения. Фото: УМВД по Новороссийску.
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В городе-герое разыскивается мужчина, совершивший разбойное нападение на местного жителя. По данным правоохранительных органов, нападение произошло на улице Снайпера Рубахо 28 января 2020 года.

Согласно материалам дела, злоумышленник накинулся на парня, избил его и украл смартфон.

- Кроме того, он забрал все деньги потерпевшего, после чего скрылся с места преступления, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Новороссийску.

Злоумышленник до сих пор не найден. Не исключено, что он до сих пор находится в городе-герое. Правоохранители просят сообщать любую информацию о мужчине по телефонам: 02, с мобильного 102, а также 8 (8617) 267-200, 8-918-632-00-39.

- Анонимность гарантируется, - добавляют в УМВД по Новороссийску.

ВАЖНО!

Рост подозреваемого примерно 180 сантиметров, он носит бороду и усы. В день нападения он был одет в темную кожаную куртку и черные брюки. Обувь была темной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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