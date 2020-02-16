Краснодарцев приглашают на голосование по отбору зеленых зон для благоустройства в 2021 году
В кубанской столице идет голосование по выбору зеленых зон, которые будут благоустраивать в 2021 году. Голосование проходит по опросным листам, в которых содержится перечень из 14 зон, расположенных в разных частях Краснодара. Из предложенного списка жителям города предлагают выбрать от одной до пяти территорий.
Свой выбор уже сделали сотни краснодарцев, в том числе и председатель городской Думы Вера Галушко.
- Цель такого рейтингового голосования — привлечь жителей Краснодара не только к тем проблемам, которые существуют в городе, но и к участию в их разрешении, - сказала Вера Галушко.
БУДЬ В КУРСЕ
Какие зоны в списке:
- сквер «Памяти жертв Гражданской войны» - в границах улиц Офицерской и Ростовского Шоссе;
- сквер «Петровский» - в границах улиц Адыгейская Набережная, Майкопская, Воронежская;
- бульвар «Береговой» (Тропа здоровья);
- бульвар «Мариинский» между улицами Октябрьской и Красина;
- сквер Рахманинова на пересечении улиц Морской и им. Дзержинского;
- бульвар «Николаевский» вдоль улицы Автолюбителей;
- сквер «Казачьей Славы» в Пашковском жилом массиве;
- сквер «Старокорсунский»;
- сквер «Хуторской» хуторе Ленина;
- бульвар «Героев-Разведчиков»;
- городской сад «Сосновый» в поселке Березовом;
- сквер Льва Толстого в границах улиц Славянская, Льва Толстого, 4-я Линия, 3-я Линия;
- сквер Покрышкина на улице Дзержинского;
- сквер «Памяти Героев-танкистов» в поселке Колосистый.
ВАЖНО!
Голосование продлится до 18:00. Адреса участков можно найти здесь. С собой на голосование необходимо взять документ, удостоверяющий личность — паспорт, военный билет или водительское удостоверение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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