2020-02-16T13:40:20+03:00
Общество

Краснодарцев приглашают на голосование по отбору зеленых зон для благоустройства в 2021 году

Свой выбор уже сделала председатель городской Думы Вера Галушко [адреса]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В кубанской столице идет голосование по выбору зеленых зон, которые будут благоустраивать в 2021 году. Голосование проходит по опросным листам, в которых содержится перечень из 14 зон, расположенных в разных частях Краснодара. Из предложенного списка жителям города предлагают выбрать от одной до пяти территорий.

Свой выбор уже сделали сотни краснодарцев, в том числе и председатель городской Думы Вера Галушко.

- Цель такого рейтингового голосования — привлечь жителей Краснодара не только к тем проблемам, которые существуют в городе, но и к участию в их разрешении, - сказала Вера Галушко.

БУДЬ В КУРСЕ

Какие зоны в списке:

- сквер «Памяти жертв Гражданской войны» - в границах улиц Офицерской и Ростовского Шоссе;

- сквер «Петровский» - в границах улиц Адыгейская Набережная, Майкопская, Воронежская;

- бульвар «Береговой» (Тропа здоровья);

- бульвар «Мариинский» между улицами Октябрьской и Красина;

- сквер Рахманинова на пересечении улиц Морской и им. Дзержинского;

- бульвар «Николаевский» вдоль улицы Автолюбителей;

- сквер «Казачьей Славы» в Пашковском жилом массиве;

- сквер «Старокорсунский»;

- сквер «Хуторской» хуторе Ленина;

- бульвар «Героев-Разведчиков»;

- городской сад «Сосновый» в поселке Березовом;

- сквер Льва Толстого в границах улиц Славянская, Льва Толстого, 4-я Линия, 3-я Линия;

- сквер Покрышкина на улице Дзержинского;

- сквер «Памяти Героев-танкистов» в поселке Колосистый.

ВАЖНО!

Голосование продлится до 18:00. Адреса участков можно найти здесь. С собой на голосование необходимо взять документ, удостоверяющий личность — паспорт, военный билет или водительское удостоверение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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