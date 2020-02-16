В Темрюкском районе два браконьера «попали» на миллион рублей за незаконную рыбалку

16 Февр. 2020 2020-02-16T18:09:35+03:00

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В Темрюкском районе суд вынес приговор двум жителям за незаконную добычу. Как стало известно, мужчины ловили рыбу на миграционных путях к местам нереста.

При этом они использовали два незаконных орудия типа «косынка» (небольшое приспособление для ловли в форме треугольника, собранного из металлических стержней, к которым прикрепляется сеть - Авт.). Тарань, леща, пиленгаса, сазана, красноперку, карася, густера - улов был богатым, но унести домой рыбаки его не смогли. Их поймали пограничники.

- В общей сложности мужчины наловили более 430 рыб, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. - Ущерб от их действий составил более 260 тысяч рублей.

На мужчин завели уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биоресурсов в местах нереста, с причинением особо крупного ущерба». А Темрюкский районный суд признал рыбаков виновными.

- Злоумышленников обязали выплатить штрафы на суммы 500 тысяч и 600 тысяч рублей, - добавляют в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU