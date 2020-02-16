ДТП в Северском районе: погибла женщина, ребенок получил травмы
Авария произошла в ночь на воскресенье, 16 февраля в Северском районе. На дороге около поселка Ильский столкнулись два автомобиля.
По предварительным данным, водитель за рулем BMW выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault.
- В результате аварии 53-летний водитель Renault и двое пассажиров, один из которых ребенок госпитализировали, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Доставили в больницу и получившего травмы водителя BMW.
Также известно, что во время аварии тяжелые травмы получила 37-летняя пассажирка Renault, позднее она скончалась в больнице. Ее полуторагодовалый ребенок получил травмы. Как сообщил узнать «КП» - Кубань» источник в больнице, малыша прооперировали - врачи удалили ему селезенку. Сейчас он под наблюдением медиков.
- По факту аварии проводится проверка, - добавляют в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о ДТП около станицы Холмской Абинского района. Там иномарка врезалась в рейсовый автобус. Предположительно, виновница аварии погибла, трое пассажиров, которые ехали с ней в машине, пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU
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