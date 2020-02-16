В Динском районе открыли мемориальную доску в память о бывшем губернаторе Кубани Николае Кондратенко

16 Февр. 2020 2020-02-16T16:07:54+03:00

В 2013 году он ушел из жизни из-за болезни

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Мемориальная доска появилась на здании бывшего райкома КПСС в станице Динской. Именно здесь бывший губернатор Краснодарского края Николай Кондратенко работал с 1969 по 1982 годы.

16 февраля на площади перед зданием собрались родственники, друзья и соратники Николая Кондратенко. День открытия выбран неслучайно - 16 февраля полическому деятелю исполнилось бы 80 лет.

- Николай Игнатович считал себя сыном Кубани и по-сыновьи к ней относился, - сказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - В лихие 90-е он смог сделать все, чтобы Кубань оставалась сытой и стабильной. И во многом благодаря этому сегодня она процветающая.

Сын Николая Кондратенко Алексей поблагодарил земляков за то, что память об отце навсегда увековечили.

- Человек жив, пока о нем помнят, - сказал Алексей Кондратенко. - Он дал нам понять, что такое любовь к кубанской земле, к труду.

Напомним, Николай Кондратенко умер 24 ноября 2013 года. Последние несколько лет Николай Кондратенко не появлялся на публике. Все больше его видели медики, к которым он часто обращался за помощью - у Николая Игнатовича были проблемы с сердцем.

ДОСЬЕ «КП»

Руководил Краснодарским краем Николай Кондратенко с 1996 по 2001 годы. С 1987 по 1990 годы он был председателем исполкома Краснодарского краевого совета народных депутатов.

С 2001 по 2003 годы - представлял Кубань в Совете Федерации, затем вошел в состав Госдумы РФ четвертого созыва по списку КПРФ. В 2008 году вернулся в Совет Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU