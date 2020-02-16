В Туапсе следователи проводят проверку по факту гибели женщины на пожаре

16 Февр. 2020 2020-02-16T17:00:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла днем 16 февраля в Туапсе. В одном из частных домов в переулке Гражданском начался пожар. Как удалось узнать «КП» - Кубань», запах гари почувствовали соседи, которые и сообщили о возгорании спасателям.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Однако позже в одной из комнат обнаружили тело женщины.

- Личность погибшей установлена. Это 70-летняя хозяйка дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Сейчас на месте продолжает работать следователь территориального следственного отдела, проводится проверка.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания, - добавляют в краевом Следкоме.

В ближайшее время будут назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU