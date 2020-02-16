В Туапсе следователи проводят проверку по факту гибели женщины на пожаре
Трагедия произошла днем 16 февраля в Туапсе. В одном из частных домов в переулке Гражданском начался пожар. Как удалось узнать «КП» - Кубань», запах гари почувствовали соседи, которые и сообщили о возгорании спасателям.
Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Однако позже в одной из комнат обнаружили тело женщины.
- Личность погибшей установлена. Это 70-летняя хозяйка дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.
Сейчас на месте продолжает работать следователь территориального следственного отдела, проводится проверка.
- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания, - добавляют в краевом Следкоме.
В ближайшее время будут назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU