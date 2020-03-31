На Кубани закрылись газетные киоски: «Комсомолку» можно купить в «Магните» у дома

31 Март 2020 2020-03-31T12:37:31+03:00

Со 2 апреля любой выпуск газеты будет доступен и во всех почтовых отделениях связи

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На Кубани введен режим самоизоляции. Из-за угрозы распространения коронавируса пожилым людям, а также тем, у кого есть хронические заболевания, лучше оставаться дома. Выходить на улицу разрешено только в случае крайней необходимости – купить продукты и лекарства. Из-за карантина в крае закрылись торговые центры, строительные магазины, фитнес-центры и многие организации. Временно не работают и газетные киоски. Все это - необходимость, чтобы не допустить распространения инфекции. Работают только продуктовые магазины и аптеки!

Но мы не оставляем вас без любимой газеты. Знаем, что для вас очень важно оставаться в курсе событий, узнавать о самых актуальных новостях города, края, страны. Поэтому мы работаем круглые сутки - все самые последние новости вы можете найти на нашем сайте kp.ru. Сайт ежедневно пополняется материалами.

По-прежнему услышать нас можно и на радио «Комсомольская правда» - 91.0 fm в Краснодаре, 89.5 fm в Анапе и на radiokp.ru.

Мы позаботились и о том, чтобы вы могли приобрести любимую газету. Теперь ежедневный номер «Комсомолки» и «толстушку» вы можете купить в соседнем «Магните». А со 2 апреля любой выпуск «Комсомолки» будет доступен и во всех почтовых отделениях связи.

Оставайтесь с нами! Вместе мы справимся с любыми трудностями!

ИСТОЧНИК KP.RU