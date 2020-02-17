На Кубани более 27 тысяч человек сдадут ЕГЭ в 2020 году
В Краснодарском крае в 2020 году более 27 тысяч человек сдадут ЕГЭ. Наиболее популярными остаются экзамены по обществознанию, физике, биологии и истории.
В этом году среди участников экзаменационной кампании 14 человек выбрали более восьми предметов. Рекорд принадлежит выпускнику прошлых лет из Краснодара, который решил выполнить задания по 11 экзаменам.
В Анапе в этом году проверят свои знания два местных жителя, закончившие школу более 40 лет назад.
- В 2020 году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Всю необходимую информацию о проведении ЕГЭ можно узнать по телефону горячей линии 8-918-189-99-02.
ИСТОЧНИК KP.RU