На Кубани более 27 тысяч человек сдадут ЕГЭ в 2020 году

17 Февр. 2020 2020-02-17T07:32:03+03:00

Это как одиннадцатиклассники, так и выпускники прошлых лет

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В Краснодарском крае в 2020 году более 27 тысяч человек сдадут ЕГЭ. Наиболее популярными остаются экзамены по обществознанию, физике, биологии и истории.

В этом году среди участников экзаменационной кампании 14 человек выбрали более восьми предметов. Рекорд принадлежит выпускнику прошлых лет из Краснодара, который решил выполнить задания по 11 экзаменам.

В Анапе в этом году проверят свои знания два местных жителя, закончившие школу более 40 лет назад.

- В 2020 году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всю необходимую информацию о проведении ЕГЭ можно узнать по телефону горячей линии 8-918-189-99-02.

ИСТОЧНИК KP.RU